

ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde Umut A.´nın sürdüğü motosikletin çarptığı yaya Ramazan Daşdemir (82) hastanede hayatını kaybetti. Umut A. ise gözaltına alındı.Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Gülüç sahil yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Daşdemir karşıya geçmeye çalıştı. Bu esnada Umut A.´nın sürdüğü 67 ACV 887 plakalı motosiklet, Daşdemir´e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam savrularak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Sürücü Umut A. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daşdemir´in acı haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken sürücü gözaltına alındı. Kaza yerinde yaşlı adamdan geriye başından düşen şapka kaldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri fotoğrafından görüntü

-Kaza yerinden akşam görüntüleriHaber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak) DHADHA-Gündem Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-07-01 00:14:20



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