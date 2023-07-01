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Kızına 9 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen babaya 42 yıl hapis istem

DHA

Kızına 9 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen babaya 42 yıl hapis istem


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK'ta kızı M.H.'ye (18), 9 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Recep H. (39) hakkında 'öz kızına nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 42 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Recep H., ilk duruşmada, suçlamaları reddedip, jandarma karakolunda dövüldüğünü iddia etti.
Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde oturan M.H., 2022 yılının Aralık ayında, babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti ve durumu okuldaki rehber öğretmenlerine anlattı. Öğretmenler de durumu anneye bildirdi. Annesi ile jandarmaya giden kız çocuğu, 9 yıldır cinsel istismara uğradığını belirtip, babasından şikayetçi oldu. Olayın ardından kaçıp, daha sonra yakalanan 2 çocuk babası Recep H. hakkında 'öz kızına nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 42 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. M.H. ise devlet koruması altına alındı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada; tutuklu sanık Recep H., eşi ile taraf avukatları hazır bulundu. Suçlamaları reddeden Recep H., "Böyle şeyler yapmadım. Benim tek yanlışım; sürekli alkol alıp, evde kavga ederek huzursuzluk çıkartmaktır. Sürekli alkol almamdan dolayı evde kavga çıkıyordu. Eşimin yönlendirmesi ile kızımın bana iftira attığını düşünüyorum. Oğlum cezaevinde ziyaretime geldiğinde, ağlayarak annesinin böyle ifade verdirttiğini anlattı" dedi.
'EŞİM BOŞANMAK İSTİYORDU'
Jandarmada, savcılıkta ve sulh ceza mahkemesinde verdiği ifadelerde suçlamaları kısmen de olsa kabul ettiği hatırlatılan Recep H. "Karakolda ifadem alınırken ve kızımın ifadesi okunurken bana soruyorlardı; ben de böyle bir şey olmadığına dair cevap veriyordum. Sonra beni kamerası olmayan bir odaya götürdüler. Orada beni dövmeye başladılar. İçinde bulunduğum psikolojiden kurtulmak için bir şeyler uydurdum" diye konuştu. Sanık, darp izine rastlanılmadığı belirtilen muayene raporlarında da doktorun kendisi ile ilgilenmediğini iddia etti.
Eşinin, çocuklarına neden aleyhinde ifade verdirttiğini düşündüğü sorulan Recep H., "Eşim benden boşanmak istiyordu ancak korktuğu için dava açamıyordu. Bu nedenle kızımın, eşimin yönlendirmesi ile ifade verdiğini düşünüyorum" yanıtını verdi.
MAHKEME, JANDARMADAKİ KAYITLARI İSTEDİ
Adli Tıp Kurumu raporuna göre, M.H.'de cinsel saldırı izi olmadığını belirten sanık avukatı da "Adli görüşme raporunda mağdurun beyanlarına itibar edilebileceği belirtilse de en büyük 'tecavüz' iddiası yalanlanmıştır. Böyle bir konuda yalan söyleyen diğer konularda neden söylemesin? Mağdurun yalan beyanları ortaya çıkmıştır. Deliller toplanmıştır. Müvekkilin tahliyesini talep ederiz" dedi.
Mahkemede söz verilen anne ise şunları anlattı:
"Kızıma raporları sorduğumda, 'Sen, bana inanmıyor musun, söylediklerimin arkasındayım. Babam bunu yaptı' dedi. Kızıma bugüne kadar niye anlatmadığını sorduğumda ise babasının bana bir şey yapacağından korktuğu için anlatmadığını söyledi."
Mahkeme heyeti, Recep H.'nin jandarma karakolunda bulunduğu süredeki kamera görüntülerinin talep edilmesine, M.H.'nin de mahkemece dinlenilmesine karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-07-01 11:40:42

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