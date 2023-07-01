Kayalıklardan düşerek ayağını kırdı, trenle ambulansa ulaştırıldı



Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta arkadaşlarıyla denizden dönen Ö.A. (15) kayalıklardan düşerek ayağından yaralandı. Yalnızca tren yolunun olduğu bölgeye ambulans ulaşamazken Ö.A., olay yerine yürüyerek ulaşan sağlık ekipleri tarafından trene bindirildi. Genç, tarifeli sefer yapan trenle istasyona getirildikten sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte denize giren Ö.A., daha sonra eve dönüş yolunda tırmandığı kayadan kayarak düştü. Acı içinde kalan gencin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekip araçları, bölgedeki arazi şartları sebebiyle olay yerine ulaşamadı. Ekipler, yaralanan gence yürüyerek ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genci tahliye etmek için plan yapan ekipler, tarifeli sefer yapan treni durdurdu. Polis ekiplerinin ulaştığı makinist, olay yerinde treni durdurdu. Yaralı genç, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin eşliğinde trene alınarak Zonguldak Tren Garı´na getirildi. Bir başka ambulans ise garda hazır bulundu. Trenin gelmesiyle hızlıca hareket eden sağlık ekipleri, genci ambulansa alarak hastaneye götürdü. Ö.A.'nın taşınırken sedyede ağladığı görüldü.

Ayak bileğinde kırık olduğu öğrenilen genç, Atatürk Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Ö.A.'nın olay sırasında yanında bulunan arkadaşı K.G. (15), "Kayalardan aşağı düştü. Biz iki tünel arasında denize gitmiştik. Eve dönerken düştü" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-07-01 21:14:55



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