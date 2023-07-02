Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 küçük kardeş kurtarıldı, sandalı alabora olan kişi boğuldu

Sinan KABATEPE/ ALAPLI (Zonguldak) (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Cennet Koyu'nda girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler Eymen (9) ve Erman Ç. (8) çevredekiler tarafından kurtarılırken, aynı bölgede denize açılan ve sandalı alabora olan Emrullah Özmen (42) ise boğuldu.
Olay, akşam saatlerinde Alaplı Limanı içindeki Cennet Koyu´nda meydana geldi. Denize giren Eymen ve Erman Ç. kardeşler, kısa süre sonra gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarılırken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Çocuklar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SANDALLA AÇILDI, ALABORA OLUNCA BOĞULDU
Öte yandan, aynı bölgede sandalıyla açılan Emrullah Özmen, dalgalara kapıldı ve sandalı alabora oldu. Durumu gören vatandaşlar, Özmen'i sudan çıkartıp, karaya ulaştırdı. Denizden çıkarıldığında bilinci kapalı olan Özmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye götürüldü. Özmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Sinan KABATEPE
2023-07-02 20:52:40
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