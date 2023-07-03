Trafikte makas atan sürücüye 4 bin lira ceza



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, makas atan otomobilin sürücüsüne `trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek´ maddesi uyarınca 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı. Otomobilin makas attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. İstanbul yolu olarak da bilinen yolda, 67 ACT 202 plakalı otomobilin sürücüsü, peş peşe şerit değiştirerek ve zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar, duruma tepki gösteren bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün sürekli şerit değiştirdiği ve yola dik bir şekilde şeritte fren yaparak durduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü WhatsApp ihbar hattına gönderilen görüntünün ardından işlem başlatan ekipler, otomobil sürücüsünü tespit ederek, `aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek´ maddesinden 4 bin 64 lira idari para cezası uyguladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-07-03 15:28:37



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