Zonguldak'ta, direkte akıma kapılıp düşen elektrikçi öldü

Ali Sencer ARSLAN-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)-ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde su trafosunun direğine çıkıp, akıma kapılan elektrikçi Erdinç İnan (54), 7 metre yükseklikten düşüp, hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Perşembe beldesi Musausta köyünde meydana geldi. Köyün içme suyu trafosundaki elektrik hattında sigorta kaynaklı arıza olduğunu tespit eden elektrikçi Erdinç İnan, değişim için 7 metre yükseklikteki direğe çıktı. Bu sırada elektrik akımına kapılan İnan, düşerek hayatını kaybetti. Cenaze, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan içme suyu trafosunun elektrik dağıtım şirketine ait olmadığı, ancak müdahale için firmaya bilgi verilmesi gerektiği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN Yeliz ALAGÖZ
2023-07-03 18:02:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.