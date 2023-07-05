Zonguldak'ta Kabotaj ve Denizcilik Bayramı coşkuyla kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta Kabotaj ve Denizcilik Bayramı coşkuyla kutlandı

DHA

Zonguldak'ta Kabotaj ve Denizcilik Bayramı coşkuyla kutlandı


Ali Sencer ARSLAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Kilimli ilçesinde Kabotaj ve Denizcilik Bayramı etkinlikleri kapsamında yarışmalar düzenlendi. Çeşitli katogorilerde yüzme yarışmalarının ardından yağlı direkten bayrak almak için adaylar mücadele verdi. Dün Kozlu´daki etkinliğin kazananı Erhan Çengelcik, burada da bayrağı direkten alarak 2 bin lira para ödülü kazandı.
Kilimli Limanı´nda Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlamaları için etkinlik düzenlendi. Deniz şehitleri için denize çelenk bırakma ve römorkör gösterisiyle başlayan etkinlikte yüzme, 10 beygir motor, kürek çekme gibi farklı kategorilerde yarışlar yapıldı. Eymen Altun (13) 50 metre yüzme yarışmasını birinci olarak tamamladı. 16 yaş üstü kadınlarda ise yüzme antrenörü Kübra Ekici (25) birinci oldu. 16 yaş üstü erkeklerde Murat Alptekin Yaralı (22) yarışı önde tamamlayan isim oldu. 50 yaş üstü erkeklerde ise birinciliği uluslararası alanda dereceleri bulunan İsmail Filizdal kazandı. 200 metre kürek çekme yarışında Ceylin Yakıcı (14) diğer katılımcıları geride bıraktı. 10 beygir gücünde motora sahip kayıkların yarışını ise müzisyen Mehmet Can Danacı (21) `Kemancı´ isimli kayığıyla kazandı. Yarışmalarda ilk 3´e giren isimlere protokol üyeleri tarafından para ödülü verilirken madalya takdim edildi.
DÜN DE KOZLU´DA KAZANMIŞTI
Kabotaj ve Denizcilik Bayramı etkinliklerinin vazgeçilmezlerinden biri olarak kabul edilen ve yarışmacıların bayrağa ulaşırken düşmesiyle renkli görüntülerin ortaya çıktığı `yağlı direk´ten bayrak düşürme yarışması yapıldı. Yarışmadaki para ödülünü az bulan bazı katılımcılar, belediye başkanına seslenerek ödülün arttırılmasını istedi. Başlangıçta bin 500 lira olan ödül, 2 bin lira olunca yarışmacılar direkte koşmaya başladı. Heyecanlı yarışma bu kez kısa sürdü. Birkaç yarışmacı direkten kayıp denize düştükten sonra Erhan Çengelcik, bayrağı düşürmeyi başardı. 2 bin lira ödülü kazanan Çengelcik, "Çok mutluyum, bayrak için yarışıyorum. Gurur duydum. Bunun püf noktası uçacaksın. Dün 2´nci seferde aldım, ilkinde istememiştim." dedi. Çengelcik, dün Kozlu´daki `yağlı direk´ yarışmasını da kazanarak 5 bin lira ödülü almıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-07-05 19:22:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yağlı direk yarışmasını kazanana 5 bin lira ödül
YEREL HABERLER Yağlı direk yarışmasını kazanana 5 bin lira ödül
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 444 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 444 şüpheli ...
İlaç yazdırmaya giderken raylarda trenin çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER İlaç yazdırmaya giderken raylarda trenin çarptığı ...
Devrek'te simitçi heykeline zarar verildi
YEREL HABERLER Devrek'te simitçi heykeline zarar verildi
Zonguldak'ta 6 köyde şap karantinası başlatıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 6 köyde şap karantinası başlatıldı
Zonguldak'ta, direkte akıma kapılıp düşen elektrikçi öldü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta, direkte akıma kapılıp düşen elektrikçi ...
Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü
Çocuk Üniversitesi yaz dönemi programı başladı
YEREL HABERLER Çocuk Üniversitesi yaz dönemi programı başladı
Trafikte makas atan sürücüye 4 bin lira ceza
YEREL HABERLER Trafikte makas atan sürücüye 4 bin lira ceza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.