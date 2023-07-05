Zonguldak'ta Kabotaj ve Denizcilik Bayramı coşkuyla kutlandı



Ali Sencer ARSLAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Kilimli ilçesinde Kabotaj ve Denizcilik Bayramı etkinlikleri kapsamında yarışmalar düzenlendi. Çeşitli katogorilerde yüzme yarışmalarının ardından yağlı direkten bayrak almak için adaylar mücadele verdi. Dün Kozlu´daki etkinliğin kazananı Erhan Çengelcik, burada da bayrağı direkten alarak 2 bin lira para ödülü kazandı.

Kilimli Limanı´nda Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlamaları için etkinlik düzenlendi. Deniz şehitleri için denize çelenk bırakma ve römorkör gösterisiyle başlayan etkinlikte yüzme, 10 beygir motor, kürek çekme gibi farklı kategorilerde yarışlar yapıldı. Eymen Altun (13) 50 metre yüzme yarışmasını birinci olarak tamamladı. 16 yaş üstü kadınlarda ise yüzme antrenörü Kübra Ekici (25) birinci oldu. 16 yaş üstü erkeklerde Murat Alptekin Yaralı (22) yarışı önde tamamlayan isim oldu. 50 yaş üstü erkeklerde ise birinciliği uluslararası alanda dereceleri bulunan İsmail Filizdal kazandı. 200 metre kürek çekme yarışında Ceylin Yakıcı (14) diğer katılımcıları geride bıraktı. 10 beygir gücünde motora sahip kayıkların yarışını ise müzisyen Mehmet Can Danacı (21) `Kemancı´ isimli kayığıyla kazandı. Yarışmalarda ilk 3´e giren isimlere protokol üyeleri tarafından para ödülü verilirken madalya takdim edildi.

DÜN DE KOZLU´DA KAZANMIŞTI

Kabotaj ve Denizcilik Bayramı etkinliklerinin vazgeçilmezlerinden biri olarak kabul edilen ve yarışmacıların bayrağa ulaşırken düşmesiyle renkli görüntülerin ortaya çıktığı `yağlı direk´ten bayrak düşürme yarışması yapıldı. Yarışmadaki para ödülünü az bulan bazı katılımcılar, belediye başkanına seslenerek ödülün arttırılmasını istedi. Başlangıçta bin 500 lira olan ödül, 2 bin lira olunca yarışmacılar direkte koşmaya başladı. Heyecanlı yarışma bu kez kısa sürdü. Birkaç yarışmacı direkten kayıp denize düştükten sonra Erhan Çengelcik, bayrağı düşürmeyi başardı. 2 bin lira ödülü kazanan Çengelcik, "Çok mutluyum, bayrak için yarışıyorum. Gurur duydum. Bunun püf noktası uçacaksın. Dün 2´nci seferde aldım, ilkinde istememiştim." dedi. Çengelcik, dün Kozlu´daki `yağlı direk´ yarışmasını da kazanarak 5 bin lira ödülü almıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-07-05 19:22:45



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