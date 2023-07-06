Depo yangınına müdahaleye, mahalleliden bahçe hortumuyla destek

Ali Sencer ARSLAN-Cem SÜRMENELİ/ ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, ikinci el eşya deposunda çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilere, bölge halkı da bahçe hortumlarıyla su tutarak yardımcı oldu.

Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Ö.O'ya ait ikinci el eşya deposunun önündeki malzemeler, henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı. Alevler depoya sıçradı, çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bölge halkı ise bahçe hortumlarıyla, itfaiyecilerin söndürme çalışmasına destek verdi. Alevler, yaklaşık yarım saatte çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Can kaybı yaşanmayan yangında, depoda zarar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Ali Sencer ARSLAN Cem SÜRMENELİ

2023-07-06 17:49:49