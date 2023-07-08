Zonguldak'ta otomobiller çarpıştı: 1'i bebek 8 yaralı
Ali Sencer ARSLAN/ DEVREK (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Devrek ilçesinde, çarpışan 2 otomobliden birinin takla attığı kazada 1´i bebek 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Devrek-Ankara karayolu Başlarkadı köyü Esürük rampasında meydana geldi. Yunus Emra A.´nın idaresindeki 54 AGC 508 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce bariyere çarptı. Savrulan otomobil, Eyüp P. idaresindeki 78 AG 562 plakalı otomobile çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle Eyüp P.´nin kullandığı otomobil takla attı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1´i bebek 8 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Devrek Devlet Hastanesine götürdü. Yaralılar tedaviye alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN
2023-07-08 15:45:02