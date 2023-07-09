Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, heyelan oldu

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta sağanağın etkili olmasıyla dereler taştı, heyelan meydana geldi. İstanbul-Zonguldak yolunun Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma tamamen kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte dünden beri aralıklarla süren yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kozlu ilçesi Ilıksu Mahallesi´nde Ilıksu Deresi taştı. Derenin taşmasıyla mahalledeki yollar göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı. Tarım alanları da su altına kaldı.

İstanbul Zonguldak yolunun Ilıksu mevkisinde iki ayrı noktada heyelan oluştu. Yolun Zonguldak merkez istikameti ağaç, toprak ve kaya parçalarıyla kapandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi mevkisinde ise yola kayalar düştü. Polis ve jandarma ekipleri hastaneye gidenlere geçiş izni verirken, diğer araçların geçişine izin verilmedi. Yolda mahsur kalan sürücülerin geri dönüşü tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Bölgede Karayolları, belediye, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-07-09 11:16:48