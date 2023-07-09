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        Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, heyelan oldu (2)

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 15:02
        Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, heyelan oldu (2)

        SAĞANAK KENT MERKEZİ VE 4 İLÇEYİ VURDU

        Zonguldak´ta etkili olan sağanak sebebiyle kent merkezi ile Ereğli, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde de taşkınlar meydana geldi. Devrek ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle vatandaşlar, iş yerlerini basan suyu tahliye etti. Gökçebey ilçesinde de ilçe merkezinde yaşanan su baskınları sonrası belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma yaptı. Yağışın etkilediği Çaycuma ilçesinde ise Çaycuma Çarşı Merkezi, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon, Sanayi Sitesi ile tüm cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bodrum kattaki ev ve dükkanları su bastı. Araçlar su kapılıp sürüklendi. Esnaf kendi imkanları ile önlem almaya çalıştı. Ereğli ilçesinde de sağanak yağış sonrasında Çaylıoğlu beldesi ve Armutlucuma köyünde su taşkınları meydana geldi. Çaylıoğlu beldesinde köprüyü aşan sel suyu iş yerlerine girdi. Birçok bölgede heyelanlar meydana geldi. Bazı köylerde ise sel nedeni ile birçok evin boşaltıldığı öğrenildi.

        ZONGULDAK-İSTANBUL YOLU ULAŞIMA KAPANDI

        Yoğun sağanak sonrası meydana gelen heyelan sebebiyle Zonguldak-İstanbul kara yolu tamamen trafiğe kapandı. Araçlar, yoldan geri döndürüldü. Ekipler, güzergahta yeni heyelanların yaşanmaması için çalışma yaptı. (DHA)Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE-Aytaç ÖZTÜRK-Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK,(DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE-Aytaç ÖZTÜRK-Yeliz ALAGÖZ

        2023-07-09 15:01:56

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