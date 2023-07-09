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        Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, heyelan oldu (5)

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 17:36
        Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, heyelan oldu (5)

        ZONGULDAK-ANKARA KARA YOLUNDA ÇÖKMELER

        Zonguldak'ta yaşanan sel nedeniyle Zonguldak-Ankara kara yolunda çökmeler meydana geldi. Güzergahta Zonguldak yönüne ulaşım, Ankara istikametinden sağlanıyor. Yolun geldiği hal, sel şiddetini de gözler önüne serdi.

        UÇAKLAR ANKARA'YA İNDİ

        Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na inecek yolcu uçakları, yoğun yağış sebebiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Saat 15.15'te Zonguldak-Düsseldorf seferini yapacak olan uçak da rötar yaptı. Uçuşun yarına ertelendiği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

        2023-07-09 17:35:45

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