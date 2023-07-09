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        Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, heyelan oldu (7)

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 19:57
        Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, heyelan oldu (7)

        MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle taşan Subaşı Deresi'nde mahsur kalan köpek, Orhan Marankoz isimli vatandaş tarafından kurtarıldı. Marankoz, "O an orada ben de olabilirdim. Öncelik can. Köpeğimizi kurtardık" dedi.

        Öte yandan Aydınlar Deresi'nde de mahsur kalan kaz ve büyükbaş hayvanlar, sahipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

        2023-07-09 19:56:19

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