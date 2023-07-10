Zonguldak'ta sel sonrası hasar tespiti

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK-İstanbul kara yolunun 14´üncü kilometresinde meydana gelen heyelan sonrası ekiplerin yaptığı çalışmayla ulaşım tek şeritten açıldı. Selin etkilediği Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu Mahallesi'nde hasar tespit çalışmasına başlanırken, Devrek ilçesinde de Köprübaşı Barajı'nın kapaklarının kontrollü olarak açılacağı belirtildi.

Zonguldak´ta genelinde, dün gün boyu süren şiddetli yağışlar sonrası su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Zonguldak-İstanbul kara yolu Elmacı mevkiisinde de heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan gelen topak yığını, kara yolunun iki yönünü trafiğe kapattı. Karayolları ekipleri, heyelanı kaldırmak için çalışma başlattı. Dün başlayan ve gece devam eden çalışmalar sonucu, yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kozlu ilçesinde derenin taşmasıyla su altında kalan Ilıksu Mahallesi'nde sel suları çekildi. Ancak selin bıraktığı çamur, taş ve ağaçlar hala duruyor. Mahalle içinde küçük araçların geçişini sağlayan köprünün altında ve etrafında ise ağaç parçalarının yığıldığı görüldü. Tarım alanları, iş yeri ve evlerin bir kısmı çamurla, bazı işletmelerin bahçeleri ise taşlarla doldu. Jandarma ve maliye ekiplerinin hasar tespit çalışması ise başladı.

BARAJ KAPAKLARI KONTROLLÜ OLARAK AÇILACAK

Selin etkilediği Devrek ilçesinde de Köprübaşı Barajı kapaklarının kontrollü olarak açılacağı açıklandı. Devrek Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, "Köprübaşı Barajı´nın kapaklarının kontrollü olarak açılması gerektiğinden Devrek Çayı kenarında ikamet eden ve dolaşan vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önemle duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Gökçebey-Yenice 15'inci kilometresi de sel sebebiyle çöktü. 40 metrelik bölümdeki çökmenin onarımı için çalışma başlatıldı. Karayolları ekipleri hafriyatla boşalan alanı doldurma çalışması sürüyor.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-07-10 12:32:20