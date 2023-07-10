Zonguldak'ta sel sonrası hasar tespiti (2)

ALAPLI ÇAYI TAŞTI, İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sağanak nedeniyle Alaplı Çayı taştı. Taşan su nedeniyle kapalı pazar yeri mevkisindeki istinat duvarı yıkıldı, yolda da hasar oluştu. Güzergah ulaşıma kapatıldı. Bölgede inceleme yapan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "İlçemizde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Alaplı Çayı'nın kapalı pazar yeri bölgesinde zaman zaman taşmalar meydana geldi. Dün gece saatlerinde sel suları ile istinat duvarının büyük bir bölümü yıkıldı. Ekiplerimiz ile hemen önlem aldık. Şu an ekiplerimiz, bu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için kapalı pazar yeri yolunu kapattık" dedi. (DHA)Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2023-07-10 16:19:26