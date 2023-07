Zonguldak'ta sel sonrası hasar tespiti (3)

ÇAYCUMA'DA HASAR TESPİTİ

Zonguldak'ta dün şiddetli yağmurdan Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesi de etkilendi. Yüksek kesimlerden gelen ani su baskını belde merkezinde sele neden oldu. Evler, iş yerleri ve tarım alanları su altında kaldı. Beldede Vali Mustafa Tutulmaz ve AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Cezmi Yalınkılıç ve kurum müdürleri incelemelerde bulundu. Ekipler, vatandaşların sorunlarını dinleyerek hasar tespit çalışması yaptı. Evlerini ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, içeriye dolan su ve çamurları tahliye etti.

SELDE MAHSUR KALAN KADIN: MEYVELERİM HER ŞEYİM GİTTİ

Selde evinde mahsur kalan 70 yaşındaki Fatma Çeliktaş, "Köprüm gitti selle. Bahçeme geçemiyorum. Duvarlarım birden yıkıldı. Buradaki yetişen meyvelerim her şeyim gitti. Nasıl anlatayım sana? Her şeyim battı gitti. En çok duvarlarıma üzülüyorum. Başka yapacak bir şeyim yok ne anlatayım. Sular gelince korkmak söz mü? Evden inemedik. Her yer su oldu. Artık bitti işimiz buraya kadarmış, dedim. Sonra biraz çekildi. İkinci bir daha geldi. O daha bir felaketti. Sular yüksekken evden çıkamadık. Biraz inince su evden çıktık" dedi.

Kent genelinde selden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.(DHA)Ali Sencer ARSLAN/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2023-07-10 16:55:11