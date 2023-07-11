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        Seyir halindeyken tekerleği çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 14:09
        Seyir halindeyken tekerleği çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

        Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, seyir halindeyken arka tekerleği çıkan ve sürücüsünün kontrolünü kaybedip beton bariyere çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında, Mithatpaşa Mahallesi köprülü kavşakta meydana geldi. Neşet Bora Ulubay (18) yönetimindeki 67 DT 916 plakalı otomobilin seyir halindeyken arka tekerleği çıktı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, beton bariyerlere çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüyle birlikte araçtaki Emirhan Göktaş (19) ve İrem Yılmaz (17) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK

        2023-07-11 14:08:11

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