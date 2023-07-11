Selin vurduğu Devrek'te temizlik ve hasar tespiti başladı

Ali Sencer ARSLAN/ DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ta sel nedeniyle, Devrek'teki festival stant alanında hasar oluştu. Esnaf, zarar gören malını kurtarmaya çalışırken, bölgedeki evlerle yollar çamur içinde kaldı.

Pazar günü öğle saatlerinde, Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Çomaklar Deresi taştı. Sel, hem mahalleyi hem de Devrek Çayı kenarındaki, Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali alanını etkiledi. Festival için kurulan stantlar su ve çamur içinde kaldı, satılık ürünler zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması yapılırken, afetin 2'nci gününde çoğu stant açılamadı. Stantlardaki malların çıkarılmasının ardından, belediyenin temizlik yapacağı belirtildi. Su dolan ve evlerinin önü göl ve bataklığa dönenler ile ekiplerin çalışmaları sürüyor. Araçların çamura saplandığı alanda, tarihi asma köprü de hasar gördü.

'MAĞDUR OLDUK'

Almanya'dan gelen Hatice Tıra, "Buraya stant açamaya geldim. Ben stantımı açtım sonra sel vurdu. Esnaf ve ben mağdur olduk. Buraları temizlemeye çalışıyoruz. Benim mallarıma zarar gelmedi ama benden sonraki esnaf batmış durumda. Kurtarabildiğimi kurtardım" dedi.

Satacağı kıyafetler sele kapılan esnaf Sedat Ülker, zor durumda kaldıklarını ifade ederek, "Selin nasıl olduğunu anlayamadık, bir anda geldi. Çok zararımız var. Bizim gibi çok zararı olan var. Kredi çekip, stant açan var. Kara kara düşünüyor adam, 'nasıl ödeyeceğim' diye. Şu anda bekliyoruz. Giyim standıydı burası" diye konuştu.

Kovayla evinden su boşaltan Özcan Köse de "Eve giremiyoruz. Kendi imkanlarımızla suyu boşaltıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN

2023-07-11 17:04:36