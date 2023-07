Sel sonrası temizliğe madenciler de katıldı

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ın Beycuma Beldesi´nde etkili olan selin ardından dükkanlar hasar görürken 3 katlı ev yıkıldı, bitişikteki apartmanlarda ise ağır hasar oluştu. 5 ilden gelen AFAD gönüllüleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi'nde çalışan 35 kişilik madenci ekibi bölgedeki temizlik çalışmalarına destek verdi.

Kentin birçok noktasını etkileyen sağanak yağmurda Beycuma Beldesi´nde metrekareye 201.2 kilogram yağış düştü. Yaşanan su taşkınları belde merkezinde sele sebep oldu, cadde üzerindeki iş yerlerini su bastı. Çamur ve odun parçalarının dolduğu dükkanlarda satılık ürünler hasar görürken camlar kırıldı. Beycuma karayolunu da etkileyen sel nedeniyle asfaltın bir bölümü çöktü, bir elektrik diğeri ise devrildi. Bölgede can kaybı yaşanmazken kimsenin bulunmadığı 3 katlı bir ev sel sularına kapılarak çöktü. Çöken evin bitişindeki iki apartmanda ise ağır hasar oluştu. Hasarlı binalarda oturanlar tahliye edildi. Ekiplerin çalışmasıyla elektrik hattı telefon direği üzerinden verildi. Bölgede temizlik çalışmaları başlatılırken hasar tespit çalışması da yapıldı.

MADENCİLER DE DESTEK VERDİ

Ankara, İstanbul, Manisa, Eskişehir ve Amasya´dan gelen AFAD gönüllüleri de çalışmalara destek verdi. TTK Karadon Müessesesi'nde çalışan madencilerden oluşan 35 kişilik ekip ise yöneticilerinin izniyle beldedeki temizlik çalışmalarına katıldı. Depremde ve ihtiyaç duyulan her noktada madencilerin gönüllü olduğunu ifade eden Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şube Sekreteri Murat Sarı, kendisi ve arkadaşlarının bir kısmının Beycumalı olduğunu belirterek, "Şu an 35 kişilik bir ekipler buradayız. İlk günden bu yana madencilerle birlikte buradayız. Belediye başkanımız Vural Kundakçıoğlu ve kolluk güçleriyle birlikle can kaybı olmadan bu süreci atlattık. Türkiye Taşkömürü Kurumu yöneticilerine de şükranlarımızı sunuyoruz, kayıtsız kalmadıkları için. Burada selin baskın olduğu dükkanları boşalttık. İçlerindeki çalıları çıkardık. Çalışmalarımız birkaç gün daha sürecek gibi duruyor." dedi.

Esnaf İsmail Başkurt, "Sel felaketi yaşadık, çok büyüktü. Caddede dükkan kalmadı. Bütün dükkanlar hep gitti. Allah razı olsun hepsinden, AFAD da madenciler de geldi." diye konuştu.

3 katlı binanın yıkıldığını ifade eden Muradiye Kabacalı, "Dere yatağındaki bina yıkıldı. O bina zaten tehlikeliydi, duvarları çatlamıştı. Eşya vardı ama boş duruyordu. Yan binada insanlar vardı onlar da gitti. Diğer evler ve dükkanlar da hasar gördü. Sel anında dükkanımızdan malzeme alalım diye uğraştık. Bir anda dere taşınca su basınca, biz yukarı kaçtık. Ben evimin içine girdim. Allah´tan o ev göçtü, göçmeseydi komple gidecekti. Mahalleye su basacaktı." ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-07-11 21:45:21