Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bakan Yerlikaya'dan Zonguldak'ta selin vurduğu bölgelerde inceleme

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 15:49
        Bakan Yerlikaya'dan Zonguldak'ta selin vurduğu bölgelerde inceleme

        Ali Sencer ARSLANAyhan ACAR/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK'ta selin vurduğu bölgelerde inceleme yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, esnaf ve vatandaşın sorunlarının çözülmesi için talimat verdi.

        Bakan Yerlikaya, selin vurduğu Zonguldak'ta Gökçebey ve Devrek ilçeleri ile Beycuma beldesini ziyaret etti. Yerlikaya'ya; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu ile il protokolü eşlik etti. Yerlikaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, sorunlarını dinledi. AFAD gönüllüleri ile madencilere de teşekkür eden Yerlikaya, sel mağduru vatandaşların sorunlarının çözülmesi için talimat verdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN-Ayhan ACAR

        2023-07-12 15:48:45

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Sel sonrası temizliğe madenciler de katıldı
        Sel sonrası temizliğe madenciler de katıldı
        Selin vurduğu Devrek'te temizlik ve hasar tespiti başladı
        Selin vurduğu Devrek'te temizlik ve hasar tespiti başladı
        Seyir halindeyken tekerleği çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
        Seyir halindeyken tekerleği çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
        Sel sularına kapılan babasının cansız bedenini buldu
        Sel sularına kapılan babasının cansız bedenini buldu
        Zonguldak'ta sel sonrası hasar tespit (4)
        Zonguldak'ta sel sonrası hasar tespit (4)
        Zonguldak'ta sel sonrası hasar tespiti (3)
        Zonguldak'ta sel sonrası hasar tespiti (3)