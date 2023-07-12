Bakan Yerlikaya'dan Zonguldak'ta selin vurduğu bölgelerde inceleme

Ali Sencer ARSLANAyhan ACAR/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK'ta selin vurduğu bölgelerde inceleme yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, esnaf ve vatandaşın sorunlarının çözülmesi için talimat verdi.

Bakan Yerlikaya, selin vurduğu Zonguldak'ta Gökçebey ve Devrek ilçeleri ile Beycuma beldesini ziyaret etti. Yerlikaya'ya; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu ile il protokolü eşlik etti. Yerlikaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, sorunlarını dinledi. AFAD gönüllüleri ile madencilere de teşekkür eden Yerlikaya, sel mağduru vatandaşların sorunlarının çözülmesi için talimat verdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN-Ayhan ACAR

2023-07-12 15:48:45