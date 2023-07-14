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        Zonguldak'ta dereye girip akıntıya kapıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 19:11
        Zonguldak'ta dereye girip akıntıya kapıldı

        Ali Sencer ARSLAN/ DEVREK (Zonguldak) (DHA)- ZONGULDAK´ın Devrek ilçesinde ikizi A.Ö. ve 2 çalışanıyla pikniğe gidip serinlemek için dereye giren Ercan Ö. (27) akıntıya kapılarak kayboldu. Ercan Ö. için jandarma ve AFAD tarafından aramakurtarma çalışması başlatıldı. 

        Olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesi ÖzbağSabunlar köyleri mevkisinde dere yatağı kenarında meydana geldi. İkizi A.Ö. ve 2 çalışanıyla piknik yapmaya giden tesisat ustası Ercan Ö., serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Ercan Ö., gözden kayboldu. Dereye giren diğer kişiler ise dallara tutunarak karaya çıkmayı başardı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile komando timi ve AFAD ekipleri aramakurtarma çalışması başlattı.

        Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de çalışmalara eşlik ederek incelemelerde bulundu. Kaybolan Ercan Ö.´yü arama çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN

        2023-07-14 19:10:28

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