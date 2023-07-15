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        Zonguldak'ta girdiği derede kaybolan tesisat ustasının cesedi bulundu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 10:31
        Zonguldak'ta girdiği derede kaybolan tesisat ustasının cesedi bulundu

        Ali Sencer ARSLAN/ DEVREK, (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ta, pikniğe giden ve serinlemek için girdiği derede kaybolan tesisat ustası Ercan Ö.'nün (27), cansız bedenine ulaşıldı.

        Olay, dün, Devrek ilçesi Özbağ-Sabunlar köyleri mevkisinde dere kenarında meydana geldi. İkizi A.Ö. ve 2 çalışanıyla piknik yapmaya giden tesisat ustası Ercan Ö., serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Ercan Ö., kayboldu. Dereye giren diğer kişiler ise dallara tutunup karaya çıktı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile komando timi ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, sabahın ilk saatlerinde yeniden başladı. Dere akıntısı boyunca arama yapan ekipler, Ercan Ö.'nün cansız bedenine ulaştı. Ceset, otopsi için Devrek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ercan Ö.'nün haberini alan yakınları yasa boğuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN

        2023-07-15 10:30:06

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