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        ZONGULDAK'TA DEMOKRASİ NÖBETİ TUTULDU, MADENCİ KOROSU KONSER VERDİ

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 00:46
        ZONGULDAK'TA DEMOKRASİ NÖBETİ TUTULDU, MADENCİ KOROSU KONSER VERDİ

        ZONGULDAK'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü´nde demokrasi nöbeti tutuldu, madenci korosu konser verdi.15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yılı dolayısıyla Madenci Anıtında tören düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla anıt önünde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Program kapsamında madenci korosu sahne alarak kahramanlık türküleri seslendirdi. Ayrıca maden işçileri baretleri ve tulumlarıyla demokrasi nöbetine katıldı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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        -Programa katılanlardan görüntü

        -Madenci korosunun konseri

        HABER-KAMERA: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

        2023-07-16 00:45:25

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