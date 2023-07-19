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        Boğulma tehlikesi geçiren tatilciyi cankurtaranlar sudan çıkardı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 19:42
        Boğulma tehlikesi geçiren tatilciyi cankurtaranlar sudan çıkardı

        Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan kimliği tespit edilemeyen kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay, saat 18.30 sıralarında ilçedeki Barış Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaran ekipleri, suda çırpınan kişiyi kıyıya çıkarttı. Kimliği tespit edilemeyen kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

        2023-07-19 19:41:56

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