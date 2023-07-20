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        Eski sevgilisini çalıştığı eczanede tabancayla vurdu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:31
        Eski sevgilisini çalıştığı eczanede tabancayla vurdu

        Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Yusuf Y. (34), eski sevgilisi Gözde T.'yi (31) çalıştığı eczanede tabanca ile dizinden vurdu. Yaralı Gözde T., hastaneye kaldırılırken, şüpheli polise teslim oldu.

        Olay, sabah saatlerinde Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi'nde eczanede meydana geldi. Yusuf Y., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Gözde T.'nin çalıştığı eczaneye gitti. Burada eski sevgililer arasında tartışma çıktı. Bu sırada Yusuf Y., tabanca ile ateş ederek Gözde T.'yi dizinden vurdu. Durumu gören diğer çalışanlar, 112 Acil Merkezi'ne haber verdi. Gözde T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Gözde T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yusuf Y. ise silahla birlikte polise teslim oldu. Yusuf Y.'nin olayın ardından elinde silahla eczanenin dışında telefonla konuştuğu anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

        2023-07-20 13:30:32

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