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        Sahte altınları kuyumculara satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 18:47
        Sahte altınları kuyumculara satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

        Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kuyumculara sahte altınları satmaya çalışan 4 kişiden 3'ü gözaltına alındı. Şüpheli 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Olay, öğle saatlerinde Müftü Mahallesi Demirciler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre şehir dışından geldikleri ileri sürülen 1'i kadın 4 kişi, kuyumculara girerek ellerindeki sahte altınları satmaya ve başka ürünlerle değiştirmeye çalıştı. Altınların sahte olduğunu fark eden bir kuyumcu, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu ile görüşerek bilgi aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği 2 kişiyi bir kafede otururken, 1 kişiyi de çarşı merkezinde yakaladı. 3 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

        2023-07-20 18:46:40

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