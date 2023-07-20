Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Zonguldak'ta fındık tarlasına uçan patpattaki 2 kişi yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 20:01
        Zonguldak'ta fındık tarlasına uçan patpattaki 2 kişi yaralandı

        Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 10 metre yükseklikten fındık tarlasına uçan patpat olarak bilinen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Hacıhasan köyü ile Küçük Kaymaz köyü arasında meydana geldi. Göksel Y. yönetimindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten fındık tarlasına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Göksel Y. ve yanındaki Seyhan T., aracın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Sinan KABATEPE

        2023-07-20 20:00:08

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin"
        "Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin"
        AB'den kritik 'Doğu Akdeniz' vurgusu
        AB'den kritik 'Doğu Akdeniz' vurgusu
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        İşte transferde son gelişmeler!
        İşte transferde son gelişmeler!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme

        Benzer Haberler

        Sahte altınları kuyumculara satmaya çalışan 3 kişi yakalandı
        Sahte altınları kuyumculara satmaya çalışan 3 kişi yakalandı
        Eski sevgilisini çalıştığı eczanede tabancayla vurdu
        Eski sevgilisini çalıştığı eczanede tabancayla vurdu
        Boğulma tehlikesi geçiren tatilci hastanede hayatını kaybetti (2)
        Boğulma tehlikesi geçiren tatilci hastanede hayatını kaybetti (2)
        Boğulma tehlikesi geçiren tatilciyi cankurtaranlar sudan çıkardı
        Boğulma tehlikesi geçiren tatilciyi cankurtaranlar sudan çıkardı
        14 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına iyi hal indirimli 18 yıl hapis
        14 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına iyi hal indirimli 18 yıl hapis
        Prof. Dr. Kutoğlu´ndan şehirlerde nem kaynaklı yağışı azaltma önerisi: Binalarımızı beyaza boyayabiliriz
        Prof. Dr. Kutoğlu´ndan şehirlerde nem kaynaklı yağışı azaltma önerisi: Binalarımızı beyaza boyayabiliriz