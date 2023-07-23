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        Bolu'dan geldiği Zonguldak'ta denize giren Muhammet, boğuldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 09:44
        Bolu'dan geldiği Zonguldak'ta denize giren Muhammet, boğuldu

        Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)-BOLU'dan günübirlik tatil için arkadaşları ile Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelip, serinlemek için denize giren Muhammet Çakır (21) boğuldu.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kıyıcak Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi. 4 genç, Bolu'dan denize girmek için Ereğli'ye geldi. Arkadaşları ile eğlenen Muhammet Çakır, denizde yüzdüğü sırada çırpınmaya başladı. Yardım isteğini duyan çevredekiler de Çakır'ı kurtarmaya çalıştı. Ancak Çakır, suda gözden kayboldu. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Suda yapılan 3 saatlik arama çalışması Muhammet Çakır'ın cansız bedeni bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

        2023-07-23 09:43:58

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