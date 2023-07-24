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        Sağlık çalışanının darbedildiği anlar kamerada

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 20:00
        Sağlık çalışanının darbedildiği anlar kamerada

        Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde hasta yakını S.A.´nın (40) sağlık çalışanı C.T.´yi (24) darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından gözaltına alınan S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, önceki gün ilçedeki özel bir hastanede meydana geldi. Çocuğunu hastaneye götüren S.A., çocuğuna yapılan muayeneyi beğenmeyerek sağlık çalışanı C.T. ile hastanenin önünde görüşmek istedi. S.A., sağlık çalışanı C.T. ile acil servisin önüne çıktı. C.T., durumu izah etmeye çalıştığı sırada S.A., yumruk atarak sağlık çalışanına saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte kavga kısa sürede sonlandırıldı. Durum polise haber verildi. S.A., polis tarafından gözaltına alındı. C.T. de ifade vermek için polis merkezine gitti. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. S.A. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A.´nın C.T.´yi darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

        2023-07-24 19:59:45

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