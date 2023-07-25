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        Prof. Dr. Aydemir: Deniz ve havuzlardaki kalabalık nedeniyle çocuklarda enfeksiyon rahatsızlıkları arttı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:11
        Prof. Dr. Aydemir: Deniz ve havuzlardaki kalabalık nedeniyle çocuklarda enfeksiyon rahatsızlıkları arttı

        Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde görevli Prof. Dr. Cumhur Aydemir, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte deniz ve havuzlardaki kalabalığın enfeksiyon hastalıklarını artırdığını ifade ederek, "Çocuklarda enfeksiyon rahatsızlıkları artış gösterdi. Son bir ayda özelikle sularla temasın artmasıyla birlikte, ishal ve kusma hastalıklarında yine aynı şekilde orta kulak enfeksiyonlarının, göz enfeksiyonlarının ve deri hastalıkları olmak üzere sularla bulaşan hastalıkların arttığını görüyoruz. 1 yaşına kadar bebeklerin sudan uzak tutulması gerekiyor. İlla girilecekse hijyen kurallarına dikkat edilerek kontrolü yapılması önemli" dedi.

        Son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan artış nedeniyle vatandaşlar serinlemek için deniz ve havuzlara akın etmeye başladı. Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde görevli Prof. Dr. Cumhur Aydemir, suyla temasın artmasıyla birlikte özellikle çocuklarda enfeksiyona bağlı rahatsızlıkların artışa geçtiğini belirtti. Prof. Dr. Aydemir, "Kışın artan solunum enfeksiyonlarına benzer şekilde yaz enfeksiyonlarının da sıklığı artıyor. Bunlar genelde çocuklarda, yediğimiz, içtiğimiz sularla, deniz ve havuz gibi ortamlarda temasla ayrıca besinlerin yıkama sularındaki temasıyla giderek sıklığı artıyor. Biz de klinik uygulamalarda özellikle ateşli hastalıklar, kusma ve ishalli hastalıklar, çocuklarda orta kulak enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, bağırsak enfeksiyonları, viral enfeksiyonlar ve üriner sistem enfeksiyonu dediğimiz idrar yollarındaki enfeksiyonlar ateş, kusma, ishal gibi ortak bulgularla karşımıza geliyor" diye konuştu.

        'BAZI HASTALARDA HASTANEYE YATACAK DERECEDE KLİNİK TABLOLARLA KARŞILAŞIYORUZ'

        Prof. Dr. Cumhur Aydemir, özellikle bebekler ve 1 yaş altındaki çocukların deniz ve havuza sokulmaması uyarısında bulunarak şunları söyledi:

        "Son bir ayda özelikle sularla temasın artmasıyla hastalıklarda artışlar yaşanıyor. İshal ve kusma hastalıklarında yine aynı şekilde orta kulak enfeksiyonlarının, göz enfeksiyonlarının ve deri hastalıkları olmak üzere sularla bulaşan hastalıkların arttığını görüyoruz. Özellikle küçük bebeklerde ve 1 yaş altı bebeklerde daha sık karşılaştığımız bağırsak enfeksiyonu, kusma ve ishalli hastalıklarla karşılaşıyoruz. Özelikle temiz beslenme, kişisel hijyene özen gösterme ve bebeğin beslendiği sıvı olsun, mama olsun bunların özellikle iyi yıkanması, özellikle küçük bebeklerde anne sütü alımına dikkat edilmesi çok önemli. Hazırladığımız mamaların sularının iyice kaynatılıp ılıtıldıktan sonra hazırlanması deniz ve havuz gibi ortamlara girilirken özellikle küçük bebeklerde dikkat edilmesi mümkünse ilk 6 içinde bebeklerin suya sokulmaması, havuzlardan bir yaşına kadar uzak tutulması gerekiyor. İlla girilecekse hijyen kurallarına dikkat edilerek kontrolü yapılmış yerlerde bu uygulamaların yapılması önemli. Bazı hastalarda hastaneye yatacak derecede klinik tablolarla karşılaşıyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

        2023-07-25 11:10:12

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