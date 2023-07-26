Bisikletli basketbolcu Mihrace'ye otomobil, yaya geçidinde çarpmış (2)

FORMASI BU SEZON BAŞKA SPORCUYA VERİLMEYECEK

Bu arada Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı Başkanı Kanat Tan, kulübün Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın anısını yaşatmak amacıyla, giydiği 7 numaralı formanın yeni sezonda başka bir sporcuya verilmeyeceğini açıkladı. Kanat Tan, Buğdaycı'nın şampiyonlukta büyük katkısı olduğunu belirterek, "Mihrace yaşam doluydu. Gezmeyi, yeni yerler görmeyi, yürüyüş yapmayı, çocukları, ülkesini seven, insancıl biriydi. Biz bir karar aldık ve Mihrace'nin 7 numaralı formasını bu sezon askıya alacağız. Mihrace'ye olan saygımızdan 7 numaralı formayı kimseye vermeyeceğiz. Yeni formalarımızda da onun ismine ve numarasına yer vererek sahamızda ve deplasmanda bizimle, yedek oyuncuların oturduğu bankta olacak forması asılı şekilde duracak" dedi.

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHADHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK

2023-07-26 14:55:06