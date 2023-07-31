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        Evi boşaltma tartışmasında kiracılar ev sahibini darbetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 19:42
        Evi boşaltma tartışmasında kiracılar ev sahibini darbetti

        Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre ev sahibi Y.Ç., dairesini boşaltma konusunda tartıştığı iki kiracısı tarafından darbedildi. Yaralanan ev sahibi hastaneye sevk edilirken, kaçan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Olay, akşam saatlerinde Sarıkorkmaz Mahallesi Aktaş Kıracı Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi Y.Ç. ile kiracıları M.D. ve İ.K. arasında evi boşaltma konusunda tartışma çıktı. Evin içinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavga sırasında evin camları kırılırken kiracıların darbettiği ev sahibi Y.Ç., kaçarak başka bir evin girişine sığındı. Y.Ç., başına aldığı keser darbesi ile yaralanırken, saldırgan iki kiracı ise ticari taksi ile olay yerinden ayrıldılar. Y.Ç. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Olay yerinden kaçan M.D. ve İ.K., polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. İki şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

        2023-07-31 19:41:57

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