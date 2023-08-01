Ayşe Özgecan'ın ölümünde tutuksuz yargılanan sevgilisine 5 yıl hapis istemiyle yeni dava

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)Zonguldak'ta, 2 yıl önce sevgilisi Bartu Can Akkışla'ya (35) ait 8'inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta'nın (28) ölümüyle ilgili süren dava kapsamında ek iddianame hazırlandı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Akkışla hakkında Usta'nın dışarı çıkmasına izin vermediği gerekçesiyle 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, dosyaya eklenip dava birleştirildi.

Olay, 5 Şubat 2021'de, İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla'nın yanına geldi. İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Akkışla'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi. Akkışla, Usta'nın yanına gidip tutmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşen Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle serbest bırakılan Bartu Can Akkışla hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Akkışla'nın ev hapsi, daha sonra imzayla adli kontrol şartına çevrildi.

EVDE KEŞİF YAPILDI

Olayın meydana geldiği evde, 14 Nisan'da, Usta'nın ailesi ve taraf avukatlarının katılımıyla bilirkişi heyeti keşif yaptı. Bilirkişi raporunda Akkışla kusurlu bulundu. Raporda, "Akkışla'nın, Özgecan Usta'nın psikolojik sorunları olduğunu bilmesine rağmen 'Kendimi atacağım' şeklindeki ikazını idrak etmediği ve ciddiye almadığı, bunun sonucunda olaya müdahalede geç kaldığı, yaşanan gecikme sebebiyle olayın meydana gelmesini engellemediği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Önceki duruşmalarda, Usta'nın ailesi ve avukatı ise kızlarının evden gitme isteğine karşılık sanığın evin kapısını kilitleyerek engellediğini, bu sebeple de 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan yargılanmasını talep etti. Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi ise sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

BAŞINA BİR ŞEY GELMESİN DİYE ENGELLEMİŞ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, hakim kararıyla yapılan suç duyurusunun soruşturmasını tamamlayıp ek iddianame hazırladı. İddianamede çiftin evlilik meselesinden tartıştıkları belirtilip, Usta'nın 5 Şubat 2021'de gece saatlerinde evden ayrılmak istediği, sanığın Usta'yı engellediği ifade edildi. Sanık Akkışla'nın önceki ifadelerinde, olay gecesi Usta'nın çok alkol alması, sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle başına bir şey gelmesin diye dışarı çıkmasına engel olduğunu söylemesi, iddianamede yer aldı.

Hazırlanan ek iddianame Bartu Can Akkışla'nın Ayşe Özgecan Usta'nın intiharını öngörmesine rağmen engellemediği iddiasıyla 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar yargılandığı davayla birleştirildi. Hakkında toplam 11 yıla kadar hapis istemiyle sürecek davada sanık Akkışla ilerleyen günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-08-01 10:44:29