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        Domuz sürüsü bahçeye girdi ürünleri yedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 19:06
        Domuz sürüsü bahçeye girdi ürünleri yedi

        Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde 5 domuz girdiği bahçede ekili ürünleri yedi. Kendilerine tutulan ışığa aldırış etmeyen domuzlar, beslendikten sonra uzaklaştı.

        Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Kırmacı Mahallesi'nde meydana geldi. Anne domuz ve 4 yavrusu evlerin bahçelerine kadar indi. Bir süre bahçede dolaşan domuz sürüsü ekili ve dikili ürünleri yedi. Domuzların bahçede dolaşarak beslendiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde ışık tutulan domuz sürüsünün aldırış etmediği ve beslenmeye devam ettiği görüldü. Bahçede bir süre daha dolaşan domuz sürüsü uzaklaşarak gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

        2023-08-02 19:05:35

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