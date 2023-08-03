Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Zonguldak'ta 3 katlı binada yangın

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 17:21
        Zonguldak'ta 3 katlı binada yangın

        Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, 3 katlı binanın en üst katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Ereğli ilçesi Ören Mahallesi Meşelik Sokak'ta, 3 katlı binanın en üst katında, Y.A.'ya ait dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Evde kiracı olarak oturan kadın, yangını fark eden çocuklarının bağırışlarını duyup, onları alarak dışarı çıktı. Komşuların ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale edip söndürdü. Yangında daire, kullanılamaz hale geldi.

        İtfaiyecilerin ilk incelemesinde, elektrik arızasından çıktığı tespit edilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

        2023-08-03 17:20:39

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Zonguldak'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Karadeniz Ereğli'de 15 bin ton sıcak asfalt döküldü
        Karadeniz Ereğli'de 15 bin ton sıcak asfalt döküldü
        "Erkek işi" demeyip ekmeklerini taştan çıkarıyorlar
        "Erkek işi" demeyip ekmeklerini taştan çıkarıyorlar
        Domuz sürüsü bahçeye girdi ürünleri yedi
        Domuz sürüsü bahçeye girdi ürünleri yedi
        Zonguldak'ta resmi belgede sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Zonguldak'ta resmi belgede sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Zonguldak'ta geri manevra yapan kargo aracının çarptığı çocuk ağır yaraland...
        Zonguldak'ta geri manevra yapan kargo aracının çarptığı çocuk ağır yaraland...