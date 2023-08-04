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        Geleneği o başlatmıştı; kıyafetlerini yırtıp yağa buladılar

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:37
        Geleneği o başlatmıştı; kıyafetlerini yırtıp yağa buladılar

        Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta özel bir maden ocağında 20 yıl çalışan Erol Toprak (44) 14 yıl önce başlattığı gelenekle uğurlanıp emekli oldu. Arkadaşları tarafından iş kıyafetleri yırtılıp, çamur ile yağa bulanan Toprak, "Bu geleneği ben başlatmıştım. 14 senedir devam ediyoruz. Sıra bana geldi. Arkadaşlarım `sen başlattın sıra sana geldi´ diyerek yırtmaya başladı" dedi.

        Madenci Erol Toprak, 14 yıl önce çalıştığı özel maden ocağında arkadaşlarıyla, emekli olanların üzerine çamur, talaş ve yağ dökülerek kıyafetlerinin yırtıldığı bir gelenek başlattı. Geleneğe göre, son iş gününde mesaisini tamamlayan maden işçisi ocağın ağzına geldiğinde çalışma arkadaşları onun üzerine çamur, talaş ve yağ atıyor, iş kıyafetlerini elleriyle parçalıyor. Çamur ve yağa bulanan madencinin kıyafetleri de yırtılınca ocaktan çıkmaya başlıyor ve ocak girişinde hortumla su tutulup fırçalanarak temizleniyor.

        14 yıl önce bu geleneği başlatan Erol Toprak emekli oldu. Gelenek Toprak için de uygulandı. Erol Toprak´ın kıyafetleri parçalanmış, çamur ve yağa bulanmış halde madenden çıkışı ve arkadaşları tarafından temizlenmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        `SEN BAŞLATTIN, SIRA SANA GELDİ´

        Gelenekle uğurlananların mutlu ayrıldığını belirten Toprak, "İş yerinde kardeş gibiyiz hepimiz. 20 senelik kirimizi atmak için böyle bir şey yapıyoruz. İş kıyafetlerini yırtıyoruz. Ben en son insanları yıkayan kişiydim. Bütün bu gelenek bizim başımıza geldi. 14 sene önce ben başlatmıştım. Sıra bana geldi. Aynı şeyi de biz yaşadık. Arkadaşlarım `sen başlattın sıra sana da geldi´ deyip yırtmaya başladılar. Su çamur talaşa buladılar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

        2023-08-04 10:36:44

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