Zonguldak'ta maden ocağında göçük; 1 işçi öldü

Ali Sencer ARSLAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesine bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında sıkışan madenci Erdal Karaçam (38) hayatını kaybetti.

Olay, 16.0024.00 vardiyasında meydana geldi. TTK Karadon Müessesesine bağlı maden ocağında eksi 360 ile 460 kodları arasında üretim esnasında üzerine 'posta' diye tabir edilen kömür ve toprak yığını düşen Erdal Karaçam göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Karaçam için sağlık ekiplerine haber verildi. Arkadaşlarınca yeryüzüne çıkarılan Karaçam'ın sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi. Karaçam'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Polis ekipleri morg çevresinde güvenlik önlemi alırken TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcılar Fazlı Uncu, Ercan Gebeş ile Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez yöneticileri ve arkadaşları hastaneye geldi. Karaçam'ın yakınları ise olayın üzüntüsünü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Ali Sencer ARSLAN

2023-08-07 21:26:54