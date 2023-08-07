Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük; 1 işçi öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük; 1 işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ali Sencer ARSLAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesine bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında sıkışan madenci Erdal Karaçam (38) hayatını kaybetti.

        Olay, 16.0024.00 vardiyasında meydana geldi. TTK Karadon Müessesesine bağlı maden ocağında eksi 360 ile 460 kodları arasında üretim esnasında üzerine 'posta' diye tabir edilen kömür ve toprak yığını düşen Erdal Karaçam göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Karaçam için sağlık ekiplerine haber verildi. Arkadaşlarınca yeryüzüne çıkarılan Karaçam'ın sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi.  Karaçam'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna getirildi. 

        Polis ekipleri morg çevresinde güvenlik önlemi alırken TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcılar Fazlı Uncu, Ercan Gebeş ile Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez yöneticileri ve arkadaşları hastaneye geldi. Karaçam'ın yakınları ise olayın üzüntüsünü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Ali Sencer ARSLAN

        2023-08-07 21:26:54

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Beşiktaş'ta son dakika
        Beşiktaş'ta son dakika
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı

        Benzer Haberler

        Sıcaktan sarkan elektrik kabloları birbiriyle temas edince patlama yaşandı
        Sıcaktan sarkan elektrik kabloları birbiriyle temas edince patlama yaşandı
        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
        Zonguldak'taki grizu faciasında hurdaya ayrılan iki makine yeniden üretime...
        Zonguldak'taki grizu faciasında hurdaya ayrılan iki makine yeniden üretime...
        Aile bütçesine destek için başladığı direksiyon kaplama ve dikim işi gelir...
        Aile bütçesine destek için başladığı direksiyon kaplama ve dikim işi gelir...
        Zonguldak'ta taksi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta taksi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta taksi, otomobile çarptı: 10 yaralı
        Zonguldak'ta taksi, otomobile çarptı: 10 yaralı