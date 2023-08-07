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        Sıcaktan sarkan elektrik kabloları birbiriyle temas edince patlama yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 21:51
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        Sıcaktan sarkan elektrik kabloları birbiriyle temas edince patlama yaşandı
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        Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sıcaktan sarkan elektrik kabloluları birbiriyle temas edince art arda patlama meydana geldi. Çevrede endişe yaratan patlama anı cep telefonu ile görüntülendi. 

        Olay, öğle saatlerinde Müftü Mahallesi Pazaryeri mevksiinde meydana geldi. Aşırı sıcaklardan dolayı sarkan orta gerilim elektrik tellerinin birbiriyle temas etmesi sonucu patlama meydana geldi. Tellerde ardı ardına yaşanan patlamalardan dolayı pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlar endişe ve tedirginlik yaşadı. Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve elektrik kurumu yetkilileri sevk edildi. Görevliler hatlardaki elektriği kesti. Tellerdeki patlamalar vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi. 

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmet ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Elektrik kablolarına yapılan müdahalenin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

        2023-08-07 21:50:42

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