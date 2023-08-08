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        Göçükte ölen madenci, deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılmış

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:34
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        Göçükte ölen madenci, deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılmış
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        Ali Sencer ARSLAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi'ne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Erdal Karaçam (38), köyünde toprağa verildi. Karaçam´ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi.

        Olay, dün TTK Karadon Müessesesi'ne bağlı maden ocağında eksi 360 ile 460 kodları arasında meydana geldi. Kömür üretimi sırasında 'posta' diye tabir edilen kömür yığını Erdal Karaçam'ın üzerine aktı. Direkle göçük arasında sıkışan Karaçam'ı sıkıştığı yerden arkadaşları kurtarıp yer üstüne çıkardı. Sağlık ekiplerinin, hayatını kaybettiğini belirlediği Karaçam'ın cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        14 yıllık maden işçisi olan 2 çocuk babası Erdal Karaçam'ın morgdan alınan cenazesi, Devrek ilçesi Yağmurca köyüne getirildi. Köyün camisindeki cenazeye, Karaçam'ın mesai arkadaşlarının yanı sıra TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, Genel Müdür yardımcıları Fazlı Uncu ve Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt da katıldı. Karaçam'ın ailesi tabutu başında taziyeleri kabul etti. Hasan Karaçam, cenazede kardeşinin tabutunu okşadı. Erdal Karaçam, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        'DEPREM BÖLGESİNE GÖNÜLLÜ GİTMİŞTİK'

        Erdal Karaçam ile 4 yıldır birlikte çalıştığını söyleyen Aydoğan Eroğlu (35), "Deprem bölgesine de gönüllü olarak beraber gitmiştik, orada can kurtarmak için mücadele vermiştik. Bir elim kazada Erdal ağabeyimizi kaybettik. Çok iyi bir insandı, çok çalışkandı, yardımseverdi. İşi ondan öğrendik. Talihsiz bir olayda hayatını kaybetti. O kadar tedbir alıyoruz ama bazen beklemediğimiz bir olay olabiliyor. Sonuçta yerin 700 metre altı, her yerde tehlike olabiliyor. Ne kadar tedbir de alsak, bazen yetersiz kalabiliyor. Kahraman gibi hatırlayacağız Erdal ağabeyimizi. Mekanı cennet olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Ali Sencer ARSLAN

        2023-08-08 15:33:43

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