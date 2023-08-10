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        Tüfekle vurulan köpek bir ayağını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:46
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        Tüfekle vurulan köpek bir ayağını kaybetti
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        Aytaç ÖZTÜRK/DEVREK (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Devrek ilçesinde Hasan Terzi´nin sahibi olduğu av köpeği, komşusu tarafından tüfekle vuruldu. Köpeğin saçma isabet eden sağ ayağı kesildi.

        Devrek ilçesinin Karakoçlu köyünde yaşayan Hasan Terzi´nin sahibi olduğu `Paşa´ isimli av köpeği, ismi öğrenilemeyen komşusu tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Sağ ayağına saçma isabet eden köpek yaralı halde götürüldüğü veteriner kliniğinde ameliyata alındı. Köpeğin parçalanan ayağı ameliyatla kesildi.

        Ameliyatı yapan Veteriner Hekim Önder Alkan, köpeğin ayağının parçalanmış halde geldiğini belirterek, "Kemikle karşılaştığı yerlerde saçma parçaları ve aşırı bir yanık oluşmuş. Belli bir mesafeden atılmış. Çok uzak bir mesafe değil. Ampute etmek zorunda kaldık. Çünkü bacağı kullanma şansı bundan sonra yoktu. Sinirler, damarlar ve kemik parça parça olmuş. Bundan sonraki hayatında 3 bacaklı olarak devam edecek. Şu an yemeye içmeye başladı, serum tedavisi, antibiyotik tedavisi devam ediyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Devrek Aytaç ÖZTÜRK

        2023-08-10 15:45:27

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