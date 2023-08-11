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        Şehit eşinin tabutuna son kez bakarak gözyaşı döktü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 18:28
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        Şehit eşinin tabutuna son kez bakarak gözyaşı döktü
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        Ali Sencer ARSLANOğuzhan KILIÇ/ ZONGULDAK, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde PençeKilit harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer (28), memleketi Zonguldak´ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan şehidin eşi Aleyna Sezer, tekerlekli sandalye ile eşinin tabutuna son kez bakarken, gözyaşlarına boğuldu.

        Önceki gün Irak'ın kuzeyinde PençeKilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer´in naaşı, Hakkari Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'ndaki resmi uğurlama töreninin ardından memleketi Zonguldak´a getirildi. Şehit cenazesi Zonguldak Havalimanı´nda protokol ve askeri erkan ile ailesi tarafından karşılandı. Şehit Sezer´in Türk bayrağına sarılı tabutunu gören eşi Aleyna Sezer gözyaşlarına boğuldu. Şehidin Ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunun yanına 6 aylık bebeği Mehmet Ali Sezer´de getirildi.

        Şehidin naaşı, Kozlu ilçesindeki baba ocağında helallik alındıktan sonra Uzunmehmet Camii´ne götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin babası Mehmet Emin, annesi Yasemin, eşi Aleyna Sezer ve kardeşleri ile askeri ve mülki erkanın yanı sıra vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından ay yıldızlı bayrağa sarılı tabut, askerler tarafından top arabasına konuldu. Şehidin eşi Aleyna Sezer ayakta durmakta güçlük çekerken tekerlekli sandalye ile top arabasıyla yapılan tören yürüyüşüne eşlik etti. Aleyna Sezer, tören boyunca ay yıldızlı bayrağa sarılı eşinin cenazesinden gözlerini ayıramadı, ardından gözyaşı döktü. Daha sonra cenaze aracına alınan şehidin naaşı defnedileceği Kozlu ilçesi Yahma Mahallesi´ne konvoy eşliğinde götürüldü. Şehit, Yahma Mahallesi´ndeki mezarlıkta toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Ali Sencer ARSLAN-Oğuzhan KILIÇ

        2023-08-11 18:27:49

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