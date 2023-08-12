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        Tarım aracı 80 metreden yuvarlandı: 1 ölü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:13
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        Tarım aracı 80 metreden yuvarlandı: 1 ölü
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        Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde 80 metreden yuvarlanan 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının sürücüsü Halit Sevim (60), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde, Alaplı ilçesi Gökçüköy mevkisinde meydana geldi. Halit Sevim´in kontrolünü yitirdiği tarım aracı yaklaşık 80 metreden yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralı halde uçurumdan çıkardığı Halit Sevim, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem Sürmeneli

        2023-08-12 11:12:04

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