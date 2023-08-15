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        Zonguldak'ta yolcu otobüsü, kamyona çarptı; 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:27
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        Zonguldak'ta yolcu otobüsü, kamyona çarptı; 4 yaralı
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        Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki tünelde kamyona arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 4 kişi, yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Akçakoca-Alaplı kara yolu Alaplı Tüneli mevkisinde meydana geldi. R.S. idaresindeki 41 EF 957 plakalı yolcu otobüsü, tünelde kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü R.S., muavin E.Ş., yolcular C.E. ve S.E. yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Otobüste sıkışan E.Ş., 30 dakikalık çalışma ile kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

        2023-08-15 14:26:47

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