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        Zonguldak'ta silahlı çatışma: 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:59 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:00
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        Zonguldak'ta silahlı çatışma: 4 yaralı
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        Ali Sencer ARSLANSinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Alaplı ilçesinde çıkan silahlı çatışma ve sonrasında hastane önündeki kavgada, 4 kişi yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Çamlıbel köyünde meydana geldi. Vedat ve Murat Aydın kardeşler ile Tayfun Aygün ve İsmail Aydın, köy muhtarı Mithat Mandacı´nın evinin önüne geldi. Para meselesinden husumetli olan Mandacı ile grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Mithat Mandacı, Tayfun Aygün  ve Murat Aydın´ın oğlu İsmail Aydın yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ereğli ve Alaplı´daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

        KAVGA HASTANEDE DE DEVAM ETTİ

        Alaplı Devlet Hastanesi´nde de devam eden kavgada Murat Aydın, Mithat Mandacı´nın kardeşi Murat Mandacı´yı silahla yaraladı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat Aydın ve Vedat Aydın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

        Yaralıların hastanedeki tedavileri ise devam ederken başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE

        2023-08-23 12:58:09

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