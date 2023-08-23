Zonguldak'ta silahlı çatışma: 4 yaralı

Ali Sencer ARSLANSinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Alaplı ilçesinde çıkan silahlı çatışma ve sonrasında hastane önündeki kavgada, 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Çamlıbel köyünde meydana geldi. Vedat ve Murat Aydın kardeşler ile Tayfun Aygün ve İsmail Aydın, köy muhtarı Mithat Mandacı´nın evinin önüne geldi. Para meselesinden husumetli olan Mandacı ile grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Mithat Mandacı, Tayfun Aygün ve Murat Aydın´ın oğlu İsmail Aydın yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ereğli ve Alaplı´daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

KAVGA HASTANEDE DE DEVAM ETTİ

Alaplı Devlet Hastanesi´nde de devam eden kavgada Murat Aydın, Mithat Mandacı´nın kardeşi Murat Mandacı´yı silahla yaraladı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat Aydın ve Vedat Aydın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri ise devam ederken başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE

2023-08-23 12:58:09