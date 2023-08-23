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        Silahla kovaladığı sürücünün kaza yapıp yaralanmasına neden olan boks antrenörü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:42 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:43
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        Silahla kovaladığı sürücünün kaza yapıp yaralanmasına neden olan boks antrenörü tutuklandı
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        Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, oğlunu dövdüğünü iddia edip silahla kovaladığı Okan Ç.´nin otomobiliyle kaza yapıp yaralanmasına neden olan boks antrenörü Erkan Öztürk (50), tutuklandı.

        Kaza, 19 Ağustos'ta Kilimli ilçesi Güney Mahallesi Şehit Er Turan Aksu Caddesi´nde meydana geldi. Okan Ç., marketten çıktığı sırada, karşılaştığı boks antrenörü Erkan Öztürk'ün silahlı saldırısına uğradı. Yara almayan Okan Ç., kaçmak için otomobiline bindi. Ancak bu sırada Okan Ç.´nin geri manevra yaptığı 33 VV 377 plakalı otomobil, yolun alt kısmındaki evin çatısına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilinden kendi imkanlarıyla çıkan yaralı Okan Ç., bu sırada yoldan geçerken durdurulan ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından Okan Ç., taburcu oldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ilçede özel boks dersleri veren Erkan Öztürk´ü yakalayarak gözaltına aldı. Öztürk'ün ifadesinde Okan Ç.'yi oğlunu dövdüğü için korkutmak istediğini ve herhangi bir öldürme kastıyla ateş etmediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Erkan Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Ali Sencer ARSLAN

        2023-08-23 17:41:47

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