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        Yeğeniyle ilişkisini onaylamadığı kişiyi, arkadaşı tüfekle vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 18:46 Güncelleme: 23.08.2023 - 18:47
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        Yeğeniyle ilişkisini onaylamadığı kişiyi, arkadaşı tüfekle vurdu
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        Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK'ta Turgut G., yeğeni ile ilişkisini onaylamadıkları Emre A. (32) ile telefonla tartıştı. Tartışmanın üzerine Turgut G.´nin evine giden Emre A., Turgut G.'nin arkadaşı Mevlüt S. tarafından av tüfeği ile vurularak yaralandı. Turgut G. ve Mevlüt S. adliyeye sevk edilirken, Turgut G. adliye girişinde "Ailemi, çocukları korumayacak mıyım?" dedi.

        Olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Turgut G., yeğeni ile ilişkisini onaylamadığı Emre A. ile telefonda tartıştı. Tartışma üzerine Emre A., Turgut G.´nin yaşadığı eve geldi. Emre A.´nın geldiğini gören Turgut G.´nin yakın arkadaşı Mevlüt S. av tüfeğiyle Emre A.´yı vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre A., ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        'AİLEMİ KORUMAYACAK MIYIM?'

        Turgut G. ve Mevlüt S., polis tarafından gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda Mevlüt S., Emre A.'yı vuranın kendisi olduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, birbirlerine kelepçeli şekilde adliyeye getirildi. Turgut G., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ailemi, çocukları korumayacak mıyım?" dedi.

        Öte yandan Turgut G. ile Emre A.´nın daha önce aynı meseleden kavga ettikleri ve Turgut G.´nin darbedildiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

        2023-08-23 18:45:18

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