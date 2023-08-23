Yeğeniyle ilişkisini onaylamadığı kişiyi, arkadaşı tüfekle vurdu (2)
'SENİ VURMAYA GELİYORUM'
Zonguldak´ta, Turgut G.´nin evine gittikten sonra Mevlüt S. tarafından tüfekle vurularak yaralanan Emre A.´nın, eve gitmeden önce kız arkadaşı Y.G.´ye 'Seni vurmaya geliyorum' şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Öte yandan, öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen Turgut G. ve Mevlüt S., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-08-23 23:53:17