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        Enkazda bacağını kaybeden depremzede 6 ay sonra ayağa kalktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 19:11 Güncelleme: 25.08.2023 - 19:12
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        Enkazda bacağını kaybeden depremzede 6 ay sonra ayağa kalktı
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        Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi Ayşe Tülin Turan'ı (42) kaybeden ve enkaz altında kaldıktan sonra sol bacağı kesilen Adem Turan´a özel bir medikal firmasınca hazırlanan protez bacak takıldı. 5 ay sonra yeniden ayağa kalkan Adem Turan, "Herkes yanımızda oldu. Sağ olsun protez bacağımı taktım, ayağa kalktığımda büyük bir sevinç yaşadım, o sevinci, mutluluğu anlatamam. Zorluk yaşamıyorum. Hayırseverlerin sayesinde mutlu bir şekilde yürüyorum, hayata devam ediyoruz" dedi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman´da bulunan Adem, eşi Ayşe Tülin ve 6 yaşındaki oğlu Can Turan'ın yaşadığı 9 katlı bina depremde yıkıldı. Aile enkaz altında kaldı. Enkazda Ayşe Tülin Turan hayatını kaybederken, depremden 7 saat sonra Adem Turan, 6 yaşındaki oğlu ile birlikte yaralı olarak çıkarıldı.

        Enkaz altında sol bacağı kesilen ve ilk müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Turan, 1 ay kadar yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Öğretmen ağabeyinin görev yaptığı Ereğli ilçesine gelen Turan'a, vatandaşların desteği ile protez bacak takıldı. Turan, hastaneden çıktıktan 5 ay sonra tekrar ayağa kalktı. Oğlu ve eşiyle birlikte yıkılan 9 katlı binanın 6'ncı katında oturduklarını ifade eden Turan, "Enkazda kaldık, eşimi kaybettim, 6 yaşında bir oğlum var. Depremden sonra hastaneye kaldırıldığımda ayağım kesildi, 3 gün sonra İzmir'de bir hastaneye sevk edildim, 1 ay yoğun bakımda kaldım. Tedavi sürecinde de oğlum Aydın'da teyzesinde kalıyordu" dedi.

        Tedavisi tamamlandıktan sonra devletin ve hayırseverlerin desteğiyle Ereğli´de bir eve yerleştiğini anlatan Turan, "Evin bulunduğu alanın hemen yakınında Fiziksel Engelliler Derneği vardı, oraya gelip gitmeye başladım ve Başkan İsmail Şentürk ile tanıştık. Kendisinden Allah razı olsun. Tekerlekli sandalye sonra akülü araba temin etti, 5 ay gibi süreçte onlarla idare ettik. Buraya geldikten 1 ay sonra da oğlumu getirdim, anaokuluna yazdırdık" diye konuştu.

        'ZORLUK YAŞAMIYORUM'

        Dernekte diğer engellileri gördükçe yaşama sevincinin arttığını ve kendisini toparladığını ifade eden Turan, "Herkes yanımızda oldu. Sağ olsun protez bacağımı taktım, ayağa kalktığımda zaten dünyada büyük bir sevinç yaşadım, o sevinci, mutluluğu anlatamam. Çocuğumun etkisi, buradaki insanların sevgisi ile çok değerli insanlar var. Tedavi sürecim de güzel geçti. 5 ay sonra Zonguldak'ta bir medikal merkezinde yapılan protez takıldı. Zorluk yaşamıyorum. Hayırseverlerin sayesinde ayağımı taktım şu anda mutlu bir şekilde yürüyorum, hayata devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        'HAYATIN AKIŞI BİR ANDA DEĞİŞEBİLİYOR, BUNLARA DA ŞÜKÜR'

        Depremi ve yaşadıkları zorlu süreci aklından çıkaramadığını söyleyen Turan, şöyle konuştu:

        "Rabbim kimseye bu duyguları yaşatmasın. Derler ya düşmanıma bile yaşatmasın diye, gerçekten çok zor bir süreçti. Halen etkisi var mı tabii ki var. Kayıplarımız var, akrabalarımız, yakınlarımızı kaybettik. Hayatın akışı bir anda değişebiliyor, bunlara da şükür." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

        2023-08-25 19:10:11

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