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        Husumetlisini öldürdü, arkadaşını ağır yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:49 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:50
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        Husumetlisini öldürdü, arkadaşını ağır yaraladı
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        Ali Sencer ARSLANSinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta Mustafa E. (52), kız isteme meselesi nedeniyle husumetli olduğu Rıza Akman'ı (30) bıçaklayarak öldürdü, arkadaşı Abdullah Y.'yi (34) de ağır yaraladı.

        Olay, Alaplı ilçesi Yeniköy'de meydana geldi. Rıza Akman Çağlayan, bir süre önce ailesiyle birlikte Mustafa E.´nin bir yakınının kızını kendisine istedi, anca olumsuz cevap aldı. Çağlayan ile Mustafa E. arasında bu nedenle husumet olmuştu. Mustafa E., dün gece saatlerinde Rıza Akman Çağlayan'ın otomobilinin önünü kesti. İkili, burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi Mustafa E., Çağlayan ile yanındaki arkadaşı Abdullah Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbarla gelen ekipler, yaralıları Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çağlayan, burada kurtarılmadı; Abdullah Y.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma da kaçan Mustafa E. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendiren 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Ali Sencer ARSLAN Sinan KABATEPE

        2023-08-28 11:48:12

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