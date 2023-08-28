Husumetlisini öldürdü, arkadaşını ağır yaraladı (2)

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak'ta kız isteme meselesi nedeniyle husumetli olduğu Mustafa E. tarafından bıçaklanarak öldürülen Rıza Akman Çağlayan'ın cenazesi, öğle vakti Kasımlı köyü Varaklı Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazeye; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç ve Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz da katıldı. Rıza Akman'ın köy muhtarı olan babası Muhittin Çağlayan, cenazede taziyeleri kabul edip, gözyaşı döktü. Öte yandan 3 şüphelinin gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE-Cem SÜRMENELİ

2023-08-28 17:05:39